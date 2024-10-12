Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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12/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Elite Hastanesi önü, Domuzcular Burnu yolu Kızılbaş Lefkoşa

***

SEZER ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 70 88

79/B Gz. Hasan Tahsin Cad., Kermiya, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

***

SÜMER ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 182/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

12.10.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

12/10/2024 08:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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