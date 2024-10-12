Nöbetçi Eczaneler (12 Ekim 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
12/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Elite Hastanesi önü, Domuzcular Burnu yolu Kızılbaş Lefkoşa
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SEZER ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 70 88
79/B Gz. Hasan Tahsin Cad., Kermiya, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 182/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
12.10.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele12/10/2024 08:58