Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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13/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

***

ÇELER ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

OBA 2 ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 13 11

Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

RIZKI ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

RANA YONTAR ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 851 58 21

Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

13.08.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

13/08/2024 09:12
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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