Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
13/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
***
ÇELER ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
***
OBA 2 ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
***
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
***
RIZKI ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
RANA YONTAR ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
***
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
EMİNE ŞENTÜRK ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 851 58 21
Büyük Ada Sok No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
13.08.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
13/08/2024 09:12