Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2019)
Nöbetçi Eczaneler...
13/12/2019
|
|
LEFKOŞA
REHBER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , ÖĞMEN TEKNOLOJİ YANI GÖNYELİ / Lefkoşa
05488420323
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa
03922281478
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa 03922253259
GAZİMAĞUSA
BAHAR ECZANESİ
N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923655126
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923648494
GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne
05488708442
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne
03928152248
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt
03927147052
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470