Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2019)

Nöbetçi Eczaneler...

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13/12/2019

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Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2019)

LEFKOŞA

REHBER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , ÖĞMEN TEKNOLOJİ YANI GÖNYELİ / Lefkoşa

 05488420323

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa

 03922281478

KIZILBAŞ ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa 03922253259

GAZİMAĞUSA 

BAHAR ECZANESİ

 N0:45 ismet İnönü Bulvarı Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655126

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

 Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923648494


GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05488708442

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne

 03928152248

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927147052

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

13/12/2019 15:07
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 13 Aralık, 2019, HABER, KIBRIS,
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