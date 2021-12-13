Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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13/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2021)

LEFKOŞA

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279619

EMEL ATAÇAĞ ECZ

 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli / Lefkoşa

 03922234604

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 93 93

GAZİMAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 38 68

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656060

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser Cengiz Estate yanı Girne / Girne

 0392 816 12 13

ZEHRA KELEBEK ECZ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne / Girne

 0392 821 38 88

TÖRENSEL ECZANESİ

 Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy / Girne

 0392 824 57 13

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143005

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke / Lefke

 7278 500

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

 

 

13/12/2021 09:11
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 13 aralık, 2021,
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