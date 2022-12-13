Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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13/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

***

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

PAPATYAM ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

NASİM ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

13.12.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

13/12/2022 09:43
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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