Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2023)
13/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 883 22 96
Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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SOYERLER ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası karşısı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
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HALİL HAMZALAR ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
13.12.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele