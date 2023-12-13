Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2023)

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13/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 883 22 96

Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

SOYERLER ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası karşısı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

***

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

13.12.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

13/12/2023 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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