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Nöbetçi Eczaneler (13 Ekim 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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13/10/2019

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Nöbetçi Eczaneler (13 Ekim 2019)

LEFKOŞA

Lefkoşa / Kızılbaş Eczanesi

Kemal Aksay Cad. No:43/2 Taşkınköy

0392 225 32 59

Lefkoşa / Bahar Nurluöz Eczanesi

Hacet Sok. 8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

0392 225 61 61

Lefkoşa / Eda Enver Eczanesi

Şht. Arseven Sok. No:6 Devlet Hastanesi karşısı

0392 223 48 10

***

GİRNE

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Cad. No:26/A Bücürük yanı Ship Inn Otel karşısı

0392 815 11 50 – 0548 851 11 50

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0533 888 56 66 – 0392 815 73 50

***

GÜZELYURT

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi 88/A

0392 714 18 94

***

LEFKE

Lefke / Evren Polili Eczanesi

Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

***

GAZİMAĞUSA

Mağusa / Faydalı Eczanesi

Devlet Hastanesi yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

0392 365 69 22

Mağusa / Umut Eczanesi

Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Kulünü yanı Sulu Çember- Zafer Anıtı arası

0392 366 23 69

***

ÜST MESERYA

Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi

Serdarlı

0392 376 70 06

***

ALT MESARYA

Alt Mesarya / Turan Ceyda Eczanesi

Alt Ekmekçi Sok. No:8 Gaziköy

0392 236 83 80

***

İSKELE

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

***

KARPAZ

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

13/10/2019 17:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (13 Ekim 2019), haber, kıbrıs,
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