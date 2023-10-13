Nöbetçi Eczaneler (13 Ekim 2023)
13/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ADAHAN ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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SEYRANTEPE ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ALENBAY ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne
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BARIŞ ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
13.10.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele