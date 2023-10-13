Nöbetçi Eczaneler (13 Ekim 2023)

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13/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (13 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

SEYRANTEPE ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ALENBAY ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne

***

BARIŞ ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

13.10.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

13/10/2023 09:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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