Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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13/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 03922236766

***

ERSAĞ ECZANESİ

 Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa

 03922236217

 ***

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 0392 228 15 40

GİRNE:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 0392 822 38 85

***

ADAŞEHİR ECZANESİ

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)

 03928150188

 GAZİMAĞUSA:

CEREN ECZANESİ

 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 03923663374

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

 03923655518

 GÜZELYURT:

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 03927143005

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

ALSANCAK:

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 0533 857 54 94

13/09/2021 09:03
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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