Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
13/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa
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SERPİN ONAY ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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BUĞÇE ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne
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DEFNE ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
13.09.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele