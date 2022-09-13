Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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13/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 04 15

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

BUĞÇE ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne

***

DEFNE ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

13.09.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

13/09/2022 08:52
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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