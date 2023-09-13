Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöçbetçi eczaneler listesi...
13/09/2023
LEFKOŞA
GALEN ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
NERGİS ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE
GÜNDAL ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
RIZKI ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
GAZİMAĞUSA
BURCU GÖKALP ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE
SIDIKA UMAR ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
13.09.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele