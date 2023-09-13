Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2023)

Ülke genelinde nöçbetçi eczaneler listesi...

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13/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2023)

LEFKOŞA

GALEN ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

NERGİS ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

GİRNE

GÜNDAL ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

RIZKI ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

GAZİMAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE

SIDIKA UMAR ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

13.09.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

13/09/2023 08:55
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 13 EYLÜL 2023,
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