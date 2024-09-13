Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2024)
13/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
***
İMGE ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 59 51
Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
***
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
DEFNE ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
***
TÖREN ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
PETEK ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
***
SÜMER ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 182/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
13.09.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele13/09/2024 08:54