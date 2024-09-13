Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2024)

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13/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (13 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

***

İMGE ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 59 51

Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

DEFNE ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

TÖREN ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

PETEK ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

***

SÜMER ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 182/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

13.09.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

13/09/2024 08:54
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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