Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
13/11/2021
LEFKOŞA:
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03922274596
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CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
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CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa
0392 227 72 51
GİRNE:
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
0392 815 34 96
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TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
0533 858 52 08
GAZİMAĞUSA:
BARIŞER ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA
03923656040
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MAĞUSA ECZANESİ
LİMAN YOLU ÖNDER AVM YANI, EŞREF BİTLİS CADDESİ. MAGUSA PORT RESIDENCE NO:2
03923651920
GÜZELYURT:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı
0392 714 18 94
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56
ÜST MESARYA:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA:
GÜRSOY ECZANESİ
Akdoğan Mağusa
03923778449
KARPAZ:
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
LEFKE:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12