Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2022)
KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
13/11/2022
LEFKOŞA
ARASTA ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
FERİN ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa
GİRNE
AŞAR ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
RIZKI ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
GAZİMAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
VEZİROĞLU ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA ECZANESİ
ESER AVCI ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA ECZANESİ
KINAY ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
SAKİNER ECZANESİ
13.11.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa