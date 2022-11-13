Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2022)

KKTC genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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13/11/2022

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Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2022)

LEFKOŞA

ARASTA ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

FERİN ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Yenikent Gönyeli

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

RIZKI ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

GAZİMAĞUSA

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

VEZİROĞLU ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA ECZANESİ

ESER AVCI ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA ECZANESİ

KINAY ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 70 70

Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Gazimağusa

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

SAKİNER ECZANESİ

13.11.2022 (Pazar)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

 

 

13/11/2022 08:38
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 13 kasım, 2022
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