Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
13/11/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

LA PHARMA ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

GİRNE BÖLGESİ:

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

***

SOYERLER 1 ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0539) 114 84 12

Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

***

SOYERLER ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

NASİM ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

***

ÖREN ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

13.11.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

13/11/2023 09:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.