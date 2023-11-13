Nöbetçi Eczaneler (13 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
13/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
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BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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LA PHARMA ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
GİRNE BÖLGESİ:
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
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SOYERLER 1 ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0539) 114 84 12
Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
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SOYERLER ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
NASİM ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
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ÖREN ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
13.11.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele