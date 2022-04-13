Nöbetçi Eczaneler (13 Nisan 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
13/04/2022
LEFKOŞA:
BİRGÜN ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
03922252412
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa
03922270242
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FATMA AŞİNA ECZANESİ
Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /D Ortaköy Telsim karşısı Turcell yanı Lefkoşa
05338832296
GİRNE:
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne
0392 815 70 75
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GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
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ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE NO:69 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ (MANOLYA HOTEL KARŞISI )
05428760660
GAZİMAĞUSA:
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA
03923660353
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SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
Üç Çakırlar Cad.Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa
03923669193
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
03927141190
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
7278 565