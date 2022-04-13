Nöbetçi Eczaneler (13 Nisan 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
13/04/2022

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (13 Nisan 2022)

LEFKOŞA:

BİRGÜN ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 03922252412

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa

 03922270242

***

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38 /D Ortaköy Telsim karşısı Turcell yanı Lefkoşa

 05338832296

GİRNE:

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Mahkemeler yanı Garanti bankası karşısı No:32 Girne

 0392 815 70 75

***

GİRNE ECZANESİ

 Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne

 03928151447

***

ÖZENİR ECZANESİ

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD.KOCATEPE NO:69 LAPTA HOTELLER BÖLGESİ (MANOLYA HOTEL KARŞISI )

 05428760660

GAZİMAĞUSA:

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

 03923660353

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

 Üç Çakırlar Cad.Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No:4 A Maraş Gazimağusa

 03923669193

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

13/04/2022 10:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.