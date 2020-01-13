Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2020)

Nöbetçi Eczaneler

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13/01/2020
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Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 13 Ocak 2020

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Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2020)

LEFKOŞA:

GÜLNUR ECZANESİ

 Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa

 03922236630

***

YEŞİM ECZANESİ

 Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa

 03922256918

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa ( CANGAR OTO CAPRAZI )

 03922273924

GİRNE:

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)

 03928160543

***

RIZKI ECZANESİ

 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

 03928153496

GAZİMAĞUSA:

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 03923669555

***

AYBENK ECZANESİ

 CAHİT SITKI TARANCI SOK.REFLEX TİM APT. KARAKOL BÖLGESİ GÜLSEREN YOLU MAĞUSA

 03923651011

GÜZELYURT:

RESMİYE ESE ECZANESİ

 ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI

 03927144518

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 05488430344

13/01/2020 10:23
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, haberkıbrıs, KKTC Nöbetçi eczanelerin listesi 23 Eylül 2019 Pazartesi
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