Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2020)
Nöbetçi Eczaneler
13/01/2020
hk
Kuzey Kıbrıs'taki Nöbetçi eczanelerin listesi 13 Ocak 2020
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LEFKOŞA:
GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa
03922236630
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YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy Lefkoşa
03922256918
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SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa ( CANGAR OTO CAPRAZI )
03922273924
GİRNE:
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
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RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
03928153496
GAZİMAĞUSA:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
03923669555
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AYBENK ECZANESİ
CAHİT SITKI TARANCI SOK.REFLEX TİM APT. KARAKOL BÖLGESİ GÜLSEREN YOLU MAĞUSA
03923651011
GÜZELYURT:
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
05488430344