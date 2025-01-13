Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2025)
13/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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ÖZYOL ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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SEVGİ KIRBOĞA ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
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MELİS UZUN ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Uluçam Sokak Döveç Elite Life Apt. 32 Dükkan No: 8, Sakarya Çocuk Dünyası ve Pizza Town yanı, eski Pakduş yolu üzeri, Gazimağusa
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ÖREN ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 34 57
Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
13.01.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele