Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2025)

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13/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

ÖZYOL ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

***

SEVGİ KIRBOĞA ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 33/C, Öztekiner Apt., Yenişehir, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

***

MELİS UZUN ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Uluçam Sokak Döveç Elite Life Apt. 32 Dükkan No: 8, Sakarya Çocuk Dünyası ve Pizza Town yanı, eski Pakduş yolu üzeri, Gazimağusa

**

ÖREN ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 34 57

Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

13.01.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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