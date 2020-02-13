Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)

KKTC'de Nöbetçi Eczaneler ...

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13/02/2020

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Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)

LEFKOŞA

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922272603

GÜLNUR ECZANESİ

 Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa / Lefkoşa

 03922236630

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922271664

GAZİMAĞUSA

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa

 03923655518

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa / Gazimağusa

 03923660391

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne / Girne

 05338585208

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne

 03928157075

GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141894

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

13/02/2020 12:50
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)
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