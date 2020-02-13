Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler ...
13/02/2020
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LEFKOŞA
GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922272603
GÜLNUR ECZANESİ
Köseoğlu Market Yanı Zefir Cafe karşısı N0:48 /B Kemal Şemiler Cad. Metehan Lefkoşa / Lefkoşa
03922236630
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922271664
GAZİMAĞUSA
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı / Gazimağusa
03923655518
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa / Gazimağusa
03923660391
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne / Girne
05338585208
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne
03928157075
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt / Güzelyurt
03927141894
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke
03927278240