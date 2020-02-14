Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)

Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)

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14/02/2020

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Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)

LEFKOŞA

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ / Lefkoşa

 03922231210

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa

 03922237272

CEVHER ECZANESİ

 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922277251

GAZİMAĞUSA

UMUT ECZANESİ

 Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa

 03923662369

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa

 03923654240

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne

 0392 815 11 50

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne

 03928153626

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143005

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

14/02/2020 10:40
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 13, Şubat, 2020, haber, kıbrıs,
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