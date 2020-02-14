Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)
Nöbetçi Eczaneler (13 Şubat 2020)
14/02/2020
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LEFKOŞA
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ / Lefkoşa
03922231210
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa
03922237272
CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922277251
GAZİMAĞUSA
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa / Gazimağusa
03923662369
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa
03923654240
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne
0392 815 11 50
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne / Girne
03928153626
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt / Güzelyurt
03927143005
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
03927288312