Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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13/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDORA ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

***

DAĞMAN ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

DEMET ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa

***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KUDRET ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

13.01.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

13/01/2024 09:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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