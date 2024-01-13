Nöbetçi Eczaneler (13 Ocak 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
13/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDORA ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
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DAĞMAN ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
DEMET ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı Mağusa
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HACER BALIKÇI ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
KUDRET ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 7 00
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
13.01.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele