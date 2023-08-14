Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/08/2023

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

CANEŞ ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

İLGEN ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSEM ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 40 04

Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa

***

UMUT ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

14.08.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

14/08/2023 09:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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