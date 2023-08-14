Nöbetçi Eczaneler (14 Ağustos 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/08/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
CANEŞ ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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TÖRENAĞA ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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İLGEN ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSEM ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 40 04
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı - Gazimağusa
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UMUT ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
14.08.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele