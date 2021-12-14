Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi ...

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14/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2021)

LEFKOŞA

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03923300830

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 26 03

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa

 0392 223 19 97

GAZİMAĞUSA

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa

 03923656911

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa

 03923660353

GİRNE

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne

 0533 846 33 30

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne

 0392 815 73 50

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne

 03928223885

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 23 16

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke

 05338829456

İSKELE

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele

 03923714006

 

 

14/12/2021 09:28
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 14 aralık, 2021,
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