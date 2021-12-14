Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi ...
14/12/2021
LEFKOŞA
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03923300830
GALEN ECZANESİ
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
0392 227 26 03
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli / Lefkoşa
0392 223 19 97
GAZİMAĞUSA
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa
03923656911
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa
03923660353
GİRNE
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne / Girne
0533 846 33 30
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne
0392 815 73 50
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne
03928223885
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 23 16
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke
05338829456
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / İskele
03923714006