Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ABBASOĞLU ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ALPDOĞAN ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

***

GÜNEY ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

RANA YONTAR ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

14.12.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

14/12/2022 08:51
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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