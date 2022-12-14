Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/12/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ABBASOĞLU ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ALPDOĞAN ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
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GÜNEY ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
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AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
RANA YONTAR ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
14.12.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele