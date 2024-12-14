Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/12/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
***
HAZAL REİS ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
***
LADEN AKBATUR ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
***
KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
***
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BARIŞER ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. No: 1, Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
***
CEREN ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 872 42 62
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
MEHMET HOCA ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
***
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
14.12.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele