Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2019)
KKTC Nöbetçi Eczaneler...
14/10/2019
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LEFKOŞA
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa
03922252474
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı / Lefkoşa
03922282572
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa
03922271457
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GİRNE
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne / Girne
03928150009
ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne / Girne
05488531553
GAZİMAĞUSA
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa / Gazimağusa
03923652424
TANYA SALİMER ECZ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa
03923669988
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GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt
03927143591
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LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke
03927277470