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Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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14/10/2019

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2019)

LEFKOŞA

EREN ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy / Lefkoşa

 03922252474

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı / Lefkoşa

 03922282572

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA / Lefkoşa

 03922271457

***

GİRNE

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne / Girne

 03928150009

ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ

 Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum Girne / Girne

 05488531553

GAZİMAĞUSA 

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923652424

TANYA SALİMER ECZ

 Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa / Gazimağusa

 03923669988

***

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143591

***

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

14/10/2019 15:59
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TAGS: Nöbetçi, HABER, KIBRIS, Eczaneler (14, Ekim, 2019)
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