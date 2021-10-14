Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

ARASTA ECZANESİ

Şinasi Sok.Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

03922291112

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LADEN AKBATUR ECZANESİ

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı Lefkoşa

03922272575

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ÖZYOL ECZANESİ

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Etik Hastanesi yanı Ortaköy Lefkoşa

0392 223 21 31

GİRNE:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

03928152585

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İPEK YÖNEY ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne

05338627656

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AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

0392 821 34 34

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

05338703788

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BARIŞER ECZANESİ

MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA

03923656040

GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

Piyale Paşa Mah.No:121

0392 714 46 40

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

3301 720

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

7278 565

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14/10/2021 09:56