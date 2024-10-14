Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2024)

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14/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 837 44 65

Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Arasta Çarşısı (Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince yolun sonunda Lokmacı Askeri Bölüğü kapısının hemen yanında) Lefkoşa

***

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 71 07

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 51 80

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LIFE ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 888 56 66

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ECE ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 38 46

Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

***

EMİR ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

14.10.2024 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

14/10/2024 11:20
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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