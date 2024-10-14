Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2024)
14/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 837 44 65
Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Arasta Çarşısı (Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince yolun sonunda Lokmacı Askeri Bölüğü kapısının hemen yanında) Lefkoşa
***
MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 71 07
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
***
ÜLKER POZAN ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LIFE ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 888 56 66
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Uncle Sam's Cafe yanı)
***
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
***
SALİM KARABEKİR ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ECE ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 38 46
Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
***
EMİR ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
***
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
14.10.2024 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele14/10/2024 11:20