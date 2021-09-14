Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi...

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14/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2021)

LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922273700

ORTAKÖY ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03923303200

SERKAN KERVAN ECZ

 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

GİRNE

BAŞAK ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne

 03928153620

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne

 0392 815 73 50

GAZİMAĞUSA

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı / Gazimağusa

 03923651338

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa

 03923654240

GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
ECEVİT CAD.18/B
0392 714 21 93

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
DR.İZZET SALİH SUPHİ MEYDANI N0:5 (OSMAN ADİL PETROL KARŞISI)
05338829456

 

 

14/09/2021 11:04
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 14 EYLÜL 2021,
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