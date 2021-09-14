Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler listesi...
14/09/2021
LEFKOŞA
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922273700
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03923303200
SERKAN KERVAN ECZ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
GİRNE
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne / Girne
03928153620
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne
0392 815 73 50
GAZİMAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı / Gazimağusa
03923651338
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLUGAZİMAĞUSA / Gazimağusa
03923654240
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
ECEVİT CAD.18/B
0392 714 21 93
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele
0392 371 28 56
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
DR.İZZET SALİH SUPHİ MEYDANI N0:5 (OSMAN ADİL PETROL KARŞISI)
05338829456