Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/09/2022

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Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

***

İZEM ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

GİRNE BÖLGESİ:

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜZER ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

Şht.İbrahim Hasan Sok. Çanakkale City Mall arkası Mağusa

***

LARNAKA YOLU ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 94

15 Ağustso Bulvarı Çanakkale Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

14.09.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

14/09/2022 09:32
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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