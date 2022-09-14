Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
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FULDEN DONANGİL ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
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İZEM ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
GİRNE BÖLGESİ:
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜZER ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
Şht.İbrahim Hasan Sok. Çanakkale City Mall arkası Mağusa
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LARNAKA YOLU ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 94
15 Ağustso Bulvarı Çanakkale Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
14.09.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele