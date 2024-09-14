Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇELER ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 71 07

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 875 39 93

Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)

***

SOYERLER ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

***

EMİR ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DÖRTYOL ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 851 64 34

Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

14.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

14/09/2024 09:18
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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