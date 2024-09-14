Nöbetçi Eczaneler (14 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇELER ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
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MUSTAFA PEHLİVAN ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 71 07
Şht. Ecvet Yusuf Cad. No: 88, Kızılbaş, Lefkoşa
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 875 39 93
Karaoğlanoğlu Caddesi Özaltın Dükkanları No: 2, Girne (Zeytin yağı fabrikasını geçince solda, petshop yanı)
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SOYERLER ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
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EMİR ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DÖRTYOL ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 851 64 34
Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
14.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele14/09/2024 09:18