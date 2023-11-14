Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/11/2023
LEFKOŞA
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
ORHAN BERKE ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
PERVİN ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
ŞİFALI ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
GAZİMAĞUSA
İNEM MİMAR ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
UMUT ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
14.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele