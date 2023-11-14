Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (14 Kasım 2023)


LEFKOŞA

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

ORHAN BERKE ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

PERVİN ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

DEFNE ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

ŞİFALI ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

GAZİMAĞUSA

İNEM MİMAR ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

UMUT ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

14.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

 

 

14/11/2023 08:50
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 14 kasım 2023
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