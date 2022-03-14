Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2022)
14/03/2022
LEFKOŞA:
ADAHAN ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922273700
***
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa
0548 845 88 47
***
HALKSEVER ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Sok. Mahallesi 97 No:1 Aytan Market Sırası Gönyeli
03922231050
GİRNE:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
0392 821 34 34
***
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
***
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne
03928154043
GAZİMAĞUSA:
MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
3660 002
***
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
0392 366 29 28
GÜZELYURT:
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
03927141190
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46