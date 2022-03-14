Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2022)

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14/03/2022

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Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2022)

LEFKOŞA:

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

***

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa

 0548 845 88 47

***

HALKSEVER ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Sok. Mahallesi 97 No:1 Aytan Market Sırası Gönyeli

 03922231050

 GİRNE:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 0392 821 34 34

***

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 03928152248

***

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

 03928154043

GAZİMAĞUSA:

MEHMET ARTER ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

 3660 002

***

PETEK ECZANESİ

 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 0392 366 29 28

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

14/03/2022 10:23
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TAGS: eczane, haber, kıbrıs
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