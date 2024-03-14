Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/03/2024

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Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

MALEK ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 851 76 08

Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne

***

SERTAÇ ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24

Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı ilerisi Hocanın Apt.3/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 00 02

15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

14.03.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

14/03/2024 10:14
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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