Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/03/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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MALEK ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Marmara Dış Kapı No: 16 A, İstanbul Perde yanı Marmara Bölgesi, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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İBRAHİM BARDAK ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 851 76 08
Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A, Girne
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SERTAÇ ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı ilerisi Hocanın Apt.3/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
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MEHMET ARTER ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
14.03.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele