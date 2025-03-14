Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2025)
14 Mart Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
14/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
FERİN ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
HAZAL REİS ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
KANDİL ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
RIZKI 2 ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
DEMET ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
14.03.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa