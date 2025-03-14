Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2025)

14 Mart Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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14/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (14 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

FERİN ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 42 82

Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli

HAZAL REİS ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

KANDİL ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

RIZKI 2 ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

DEMET ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

14.03.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: haber, kıbrıs
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