Nöbetçi Eczaneler (14 Nisan 2022)

Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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14/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (14 Nisan 2022)

LEFKOŞA

YONCA HATİPOĞLU ECZ.

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa

 03922280606

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 224 04 15

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0548 845 88 47

GAZİMAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656060

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923663915

GİRNE

RIZKI II ECZANESİ

 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne

 03928245606

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne

 0533 857 54 94

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Yanı / Girne

 03928151188

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

 03927141222

LEFKE

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke

 03927277649

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele

 0533 834 82 51

 

 

 

 

 

 

14/04/2022 08:54
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc22nisan 2022, kktc,
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