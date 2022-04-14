Nöbetçi Eczaneler (14 Nisan 2022)
Ülke genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
14/04/2022
LEFKOŞA
YONCA HATİPOĞLU ECZ.
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa / Lefkoşa
03922280606
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa / Lefkoşa
0392 224 04 15
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok. NO:4 A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa
0548 845 88 47
GAZİMAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656060
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923663915
GİRNE
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne / Girne
03928245606
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne
0533 857 54 94
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A Kozan Döviz Yanı / Girne
03928151188
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
03927141222
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke / Lefke
03927277649
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele . / İskele
0533 834 82 51