Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2020)

Nöbetçi Eczaneler...

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14/01/2020

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2020)

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa

 03922237272

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276549

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa / Lefkoşa

 03922276181

GAZİMAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923656838

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa

 03923656911

GİRNE

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne

 03928152025

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne

 03928213434

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt

 03927144640

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke

 03927278240

14/01/2020 11:00
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TAGS: Nöbetçi, HABER, KIBRIS, Eczaneler, 14, Ocak, 2020
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