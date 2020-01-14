Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2020)
Nöbetçi Eczaneler...
14/01/2020
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LEFKOŞA
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı) / Lefkoşa
03922237272
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa / Lefkoşa
03922276549
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa / Lefkoşa
03922276181
GAZİMAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa / Gazimağusa
03923656838
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa
03923656911
GİRNE
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI / Girne
03928152025
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne / Girne
03928213434
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt
03927144640
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke / Lefke
03927278240