Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/01/2023

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

***

PAPATYAM ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 23 30

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ADA ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

***

RANA YONTAR ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

14.01.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

14/01/2023 08:50
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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