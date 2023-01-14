Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/01/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
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PAPATYAM ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 23 30
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
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TOKAY VARIŞ ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ADA ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
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RANA YONTAR ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
14.01.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele