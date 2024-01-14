Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/01/2024
LEFKOŞA
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
LADEN AKBATUR ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 76 76
Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
ÖZENİR ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
SOYERLER 1 ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0539) 114 84 12
Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C
MAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
GÜLOĞLU ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
GÜZELYURT
GÜLOĞLU ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ
MEHMET HOCA ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
SAKİNER ECZANESİ
14.01.2024 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa