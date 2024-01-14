Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ocak 2024)

LEFKOŞA

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

LADEN AKBATUR ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 76 76

Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

ÖZENİR ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

SOYERLER 1 ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0539) 114 84 12

Naci Talat Caddesi Aşağı Girne Atlantıc Avenue B Blok Dış Kapı No: 42/ C

MAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

GÜLOĞLU ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

GÜZELYURT

GÜLOĞLU ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

SAKİNER ECZANESİ

14.01.2024 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

 

 

14/01/2024 08:57
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 24 ocak 2024
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