Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2022)
Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/02/2022
LEFKOŞA
AYŞE BIYIKOĞLU ECZ
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa
03922236750
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa
0392 223 72 72
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa
03922279155
GAZİMAĞUSA
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa
03923655959
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923663773
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne
0392 822 32 02
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne / Girne
03928153516
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne
0533 839 19 60
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt
7142000
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke
05338829456
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele
0548 860 55 54