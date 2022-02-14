Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2022)

Ülke Genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2022)

LEFKOŞA

AYŞE BIYIKOĞLU ECZ

 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli / Lefkoşa

 03922236750

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa

 0392 223 72 72

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lemar karşısı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922279155

GAZİMAĞUSA

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa / Gazimağusa

 03923655959

MEVA ECZANESİ

 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923663773

GİRNE

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı / Girne

 0392 822 32 02

DEFNE ECZANESİ

 Atatürk Cad. No:20 Girne / Girne

 03928153516

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 0533 839 19 60

GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt / Güzelyurt

 7142000

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı) / Lefke

 05338829456

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10 Cevzili İskele / İskele

 0548 860 55 54

 

14/02/2022 08:41
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 14 ŞUBAT 2022,
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