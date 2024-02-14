Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2024)
14/02/2024
LEFKOŞA
AKDORA ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
ARASTA ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE
SHİMA ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
SOYERLER ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 07 17
Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA
ADA ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
14.02.2024 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele