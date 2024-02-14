Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2024)

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14/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2024)

LEFKOŞA

AKDORA ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

ARASTA ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE

SHİMA ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

SOYERLER ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 07 17

Karaoğlanoğlu Cad. Side Plaza No: 105, Dük. No: 2, İş Bankası yanı, Alsancak, Girne

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA

ADA ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

14.02.2024 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

 

14/02/2024 10:08
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 14 Şubat, 2024
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