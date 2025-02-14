Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2025)

14 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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14/02/2025

Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARASTA ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 837 44 65

Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Arasta Çarşısı (Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince yolun sonunda Lokmacı Askeri Bölüğü kapısının hemen yanında) Lefkoşa

CEMRE ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ

AYLAND ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 888 29 59

Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne

ZİYA SENCER ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

BAHAR ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

ÖREN ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 34 57

Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

14.02.2025 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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