Nöbetçi Eczaneler (14 Şubat 2025)
14 Şubat Cuma KKTC Nöbetçi Eczaneleri
14/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ARASTA ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 837 44 65
Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, Arasta Çarşısı (Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince yolun sonunda Lokmacı Askeri Bölüğü kapısının hemen yanında) Lefkoşa
CEMRE ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
AYLAND ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0542) 888 29 59
Hasan Cihan Plaza, No: 2, Karaoğlanoğlu. (Girne merkezden Alsancak yoluna doğru-Starlux sinemasını geçtikten 200 metre sonra)
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BAHAR ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 34 57
Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)
GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
14.02.2025 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele