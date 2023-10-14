Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
14/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EBRU BAŞAY ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
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EMİNE KESKİN ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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MUCİZEM ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
14.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele