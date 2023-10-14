Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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14/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EBRU BAŞAY ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

EMİNE KESKİN ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

14.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

14/10/2023 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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