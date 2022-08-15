Nöbetçi Eczaneler (15 Ağustos 2022)
15/08/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 11 12
Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
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AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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ECEGÜL ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
***
BARIŞ ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
***
RIZKI ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
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NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad.Pertur Apt.N0:29 A Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİRLİ ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 28 74
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt 05338540168
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
15.08.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele