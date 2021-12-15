Nöbetçi Eczaneler (15 Aralık 2021)

Ülke genelinde KKTC'de Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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15/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (15 Aralık 2021)

LEFKOŞA

KIZILBAŞ ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922253259

DERYA ECZANESİ

 Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 61 98

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

 Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 224 04 15

GAZİMAĞUSA

MEHMET ARTER ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa

 3660 002

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa

 03923656519

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 0533 839 19 60

BUĞÇE ECZANESİ

 Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne / Girne

 03928150032

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Alsancak

 0533 839 19 60

GÜZELYURT

AŞAR  ECZANESİ GÜZELYURT

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt

 0392 714 21 93

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke

 05488655291

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

 05391099577

15/12/2021 09:17
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 15 ARALIK 2021,
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