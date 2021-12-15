Nöbetçi Eczaneler (15 Aralık 2021)
Ülke genelinde KKTC'de Nöbetçi Eczaneler Listesi...
15/12/2021
LEFKOŞA
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922253259
DERYA ECZANESİ
Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt. No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
0392 227 61 98
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa / Lefkoşa
0392 224 04 15
GAZİMAĞUSA
MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa / Gazimağusa
3660 002
KARAKOL ECZANESİ
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa / Gazimağusa
03923656519
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Girne
0533 839 19 60
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne / Girne
03928150032
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel karşısı Karaoğlanoğlu Girne / Alsancak
0533 839 19 60
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt / Güzelyurt
0392 714 21 93
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke
05488655291
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele
05391099577