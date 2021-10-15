Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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15/10/2021

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Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

HALKSEVER ECZANESİ

 Şht.Hüseyin Amca Sok. Mahallesi 97 No:1 Aytan Market Sırası Gönyeli

 2231050

***

SEVCAN ECZANESİ

 ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA

 0392 227 60 71

***

YAZMAN ECZANESİ

 Devlet Hastanesi Karşısı Akay Optik Plaza Ortaköy Lefkoşa

 03922232121

GİRNE:

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

***

SHIMA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Terkan Plaza No:4, Karaoğlanoğlu Girne, Oğuz Veli Ortaokulu Karșı Ҫaprazı, Boray Emlak ve Genҫ Yapı Market Yanı.

 05488220272

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE

 0533 857 54 94

GAZİMAĞUSA:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı

 03923651338

***

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

 03923655594

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

 İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

ULUS ECZANESİ

 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 03927277649

15/10/2021 09:04
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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