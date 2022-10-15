Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2022)
15/10/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AŞAN ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
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LADEN AKBATUR ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 25 75
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
15.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele