Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2022)

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15/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AŞAN ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

***

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

LADEN AKBATUR ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 25 75

Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

15.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

15/10/2022 08:58
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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