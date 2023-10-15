Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler..

ads ads ads ads
15/10/2023

ads
Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2023)

LEFKOŞA

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

ÖZTEKİNER ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 05 08

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 90 90

Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

ŞİFALI ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA

ADA ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

HACER BALIKÇI ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 84 49

Akdoğan Mağusa

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

SAKİNER ECZANESİ

15.10.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

 

 

15/10/2023 09:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 15 EKİM 2023
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.