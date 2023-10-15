Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler..
15/10/2023
LEFKOŞA
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
ÖZTEKİNER ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 90 90
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
ŞİFALI ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA
ADA ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
HACER BALIKÇI ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 84 49
Akdoğan Mağusa
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
SAKİNER ECZANESİ
15.10.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa