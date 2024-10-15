Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2024)
15/10/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AŞAN ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne
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ZİYA SENCER ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
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REZAN ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
15.10.2024 (Salı)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele15/10/2024 14:35