Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2024)

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15/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler (15 Ekim 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AŞAN ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

***

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

AYDIN LIFE ALSANCAK ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak, Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

***

REZAN ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

15.10.2024 (Salı)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

15/10/2024 14:35
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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