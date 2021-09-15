Nöbetçi Eczaneler (15 Eylül 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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15/09/2021

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Nöbetçi Eczaneler (15 Eylül 2021)

LEFKOŞA:

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı

 0392 223 72 72

***

SEROL ECZANESİ

 Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı

 03922272064

 ***

CEMRE ECZANESİ

 Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa

 03922276549

GİRNE:

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne

 05338300049

***

DÜNYA ECZANESİ

 Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.

 0392 815 00 09

GAZİMAĞUSA:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa

 05338797994

***

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa

 03923661909

GÜZELYURT:

AYCAN ECZANESİ

 Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

 0392 714 23 16

İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

LAPTA:

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 0392 821 84 10

15/09/2021 09:27
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TAGS: Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
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