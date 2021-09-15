Nöbetçi Eczaneler (15 Eylül 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
15/09/2021
LEFKOŞA:
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı
0392 223 72 72
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SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galeria K.Kaymaklı
03922272064
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CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1 Lefkoşa
03922276549
GİRNE:
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı Girne
05338300049
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DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
GAZİMAĞUSA:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa
05338797994
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KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa
03923661909
GÜZELYURT:
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46
LAPTA:
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
0392 821 84 10